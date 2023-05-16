Казахстанский авторынок в апреле 2023 года вырос в 1,5 раза

В Казахстане по итогам апреля продано 14 379 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 53,6% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за четыре месяца 2023 года жители республики приобрели 51 673 машины – на 62,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в АКАБ, апрель продемонстрировал самые высокие результаты по продажам новых автомобилей в месяц за последние годы. Отложенный спрос, связанный с дефицитом полупроводников и постпандемийным периодом, так же, как и увеличение объемов производства внутри Казахстана, и в дальнейшем будут поддерживать позитивный тренд. Более того, 2023 год обещает быть богатым на новые бренды и модели, которые появятся на местном рынке.

Лидером на казахстанском авторынке в апреле вновь стала Chevrolet, результат которой составил 4 003 автомобиля (+33,3%). Второе место заняла Hyundai, увеличившая реализацию в 2 раза до 3 608 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 092 экземпляра (рост в 2,2 раза). Далее следует Chery с показателем 708 проданных машин (рост в 4,2 раза). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 622 автомобиля (-34,5%).

Фото: chevrolet.kz