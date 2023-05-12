АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta NG с 16-клапанным мотором

АВТОВАЗ начнет продажи автомобилей LADA Vesta NG до конца мая 2023 года. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что в продажу поступят версии как с 8-клапанным двигателем 1,6 л (90 л.с.), так и с 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., который уже устанавливается на выпускаемые автомобили LADA Vesta NG. Оба силовых агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для «Весты» не раньше следующего года.

Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж. LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.

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Фото: АВТОВАЗ