Эксперты рассказали о перспективах российского рынка грузовиков

После 16-процентного падения в прошлом году, рынок грузовых автомобилей по итогам четырех месяцев 2023-го показывает высокую положительную динамику (+40%). При этом локомотивами роста стали преимущественно китайские автопроизводители.

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, существенный рост продаж грузовиков в этом году обусловлен, прежде всего, активной реализацией крупнейших национальных проектов и программ, например, строительством транспортных коридоров, соединяющих европейскую часть РФ и Западный Китай, восстановлением новых территорий и т.д. Также серьезным стимулом является рост грузооборота автотранспорта внутри страны, в том числе за счет импортозамещения перевозок. Положительная динамика на рынке комтранса будет сохранятся до тех пор, пока не будут восполнены текущие потребности в транспорте, возникшие в результате антироссийских санкций. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от темпов восстановления и развития экономики РФ.

По мнению генерального директора «АвтоСпецЦентр Котляковка» (коммерческий транспорт) Ильи Молчанова, текущая ситуация на рынке коммерческого транспорта в HCV является реализацией отложенного спроса: он формировался еще с периода пандемии 2020 года, к нему добавились санкционные факторы 2022 года.

«Динамика роста по HCV сохранится за счет увеличения доступности автомобилей китайских производителей, а также большой вероятности продления параллельного импорта в первую очередь для дружественных стран. Немалую роль играет то, что потребитель оценил качество китайской техники, которое значительно улучшилось в сравнении с пятилетней давностью», – говорит эксперт.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков отмечает, что в сегменте тяжелых грузовиков китайская техника в основном применяется в строительной сфере, где рассматривается не как вложение в основные средства (европейская техника с высокой остаточной стоимостью), а как расходные средства под реализацию проекта (стройка – это тяжелые условия эксплуатации, высокая доходность бизнеса – нет расчета на остаточную стоимость транспортного средства).

Подробнее о перспективах рынка коммерческих автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту», подготовленной в преддверии форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве.

Фото: «Ферронордик»