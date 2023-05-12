В апреле на заводах ЕАЭС было собрано рекордное количество легковых автомобилей за последний год

По итогам апреля 2023 года на предприятиях, расположенных в странах ЕАЭС, было произведено в общей сложности 44,3 тыс. легковых машин, предназначенных для продажи в России. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года».

Стоит отметить, что полученный результат является рекордным, начиная с апреля 2022 года. Напомним, что тогда объем выпуска автомобилей в странах ЕАЭС составил 20 тыс. штук. С тех пор самые высокие показатели были зафиксированы только в декабре 2022-го и феврале 2023-го.

Что касается итогов четырех месяцев нынешнего года, то за этот период объем производства составил 148,8 тыс. единиц – на 41,3% меньше, чем в январе – апреле 2022-го. И тут сказывается более высокая сравнительная база, заложенная в 1 квартале прошлого года, т.е. фактически до начала СВО. После этого можно было наблюдать резкое сокращение производства автомобилей в России, которое стало следствием ухода иностранных брендов с нашего рынка и нехватки комплектующих.

Больше всего машин по-прежнему производится на АВТОВАЗе – в апреле было выпущено 25,3 тыс. легковых автомобилей LADA. Это составляет 57% от общего объема сборки в странах ЕАЭС. Далее в этом рейтинге следуют автозаводы китайских компаний – Haval (7,6 тыс. шт.; доля – 17%) и Geely (4,6 тыс. шт.; 10,3%). Доля каждого из оставшихся предприятий составила менее 5%, а более подробно о них можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: БЕЛДЖИ