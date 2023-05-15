Эксперты рассказали о перспективах российского рынка LCV

В отличие от сегмента грузовых машин, который по итогам четырех месяцев 2023-го показывает высокий рост (+40%), продажи легких коммерческих автомобилей в отчетный период остаются «в минусе» (-27%). Согласно базовому прогнозу аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка LCV в 2023 году может сохраниться на уровне прошлого года и составить около 75,3 тыс. машин.

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, российский рынок LCV переживает кризис вместе с основными группами потребителей – индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом, которые сильно пострадали в 2022 году. Без сомнения, и уход из России многих крупных торговых и сервисных зарубежных сетей отрицательно повлиял на продажи LCV, и рост их может начаться лишь вместе с восстановлением индивидуального и малого предпринимательства. Кроме того, в 2023 году пока не еще нашлась «замена» продукции компании Ford, а АВТОВАЗ еще не возобновил производство LCV.

«Прогноз рынка LCV в 2023 году будет зависеть от многих параметров, которые могут меняться под влиянием внешних факторов. Однако если текущая динамика продаж будет сохраняться, то можно предположить, что продажи LCV могут постепенно начать восстанавливаться, и по итогам года мы увидим небольшой рост по рынку относительно 2022 года», – говорит генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

В свою очередь, директор по продажам и маркетингу «СОЛЛЕРС Алабуга» Марат Шарапов прогнозирует умеренный рост продаж LCV на уровне 10% к 2022 году, что составит около 82 тыс. автомобилей. А восстановление рынка до уровня 2021 года в 115 тыс. машин ожидается в течении 3 – 4 лет. «Глобально мы не видим дефицита на рынке в текущий момент, отложенный спрос и некоторый дефицит предложения был преодолен в первом квартале 2023 года», – констатирует он.

А вот генеральный директор ООО «БВГ» Александр Цыпин считает, что сложившаяся ситуация на российском рынке легкой коммерческой техники является исключительно результатом отсутствия машин. Все европейские, японские и корейские бренды ушли с рынка, а локальные производители, такие как ГАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ, значительно сократили производственные объемы из-за возникших сложностей в цепочке поставок.

В связи с этим, по его мнению, в 2023-м ожидается дальнейшее снижение рынка LCV до 67,4 тыс. автомобилей. Таким образом, исходя их того, что до 2022-го объем российского рынка малотоннажных грузовиков ежегодно составлял в среднем 120 тыс. машин, остается потребность в примерно в 54 тыс. автомобилей, которую пока нечем закрыть. К тому же существует отложенный с прошлого года спрос, и данный показатель дополнительно увеличится в текущем году. Стоит также учитывать активное развитие сферы электронной коммерции, являющейся драйвером роста рынка LCV.

Подробнее о перспективах рынка коммерческих автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту», подготовленной в преддверии форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве.

Фото: АВТОСТАТ