Импорт автомобилей в Россию увеличился втрое

В ходе прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года» эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказали о ситуации с импортом автомобилей в нашу страну.

Так, в течение апреля в Россию было импортировано 33,8 тыс. новых легковых машин и 34,7 тыс. подержанных. Несмотря на то, что эти объемы оказались немного ниже мартовских (37,2 тыс. и 39,9 тыс. шт. соответственно), они втрое превысили показатели апреля 2022 года.

По итогам же четырех месяцев нынешнего года в РФ было ввезено 120,4 тыс. новых легковых автомобилей – в 2,2 раза больше, чем в январе – апреле 2022-го. Подержанных машин за этот же период импортировали в количестве 141,1 тыс. единиц – в 3 раза больше. При этом объемы импорта в 2023-м являются самыми высокими за последние два года. Одной из причин этого является уход целого ряда иностранных брендов с российского рынка. Впрочем, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что импорт автомобилей, скорее всего, не покажет резких скачков и останется на текущем уровне.

В апреле новые машины чаще всего везли из Китая, на долю которого пришлось 68,2% от общего объема. Далее следуют страны постсоветского пространства: Казахстан (13,4%), Беларусь (4,4%), Киргизия (4%) и Армения (3,1%).

Автомобили с пробегом по-прежнему все чаще везут из Японии. Их доля в апреле составила 49,1%, хотя еще не так давно она превышала 90%. Из Армении было импортировано 17,8% всех б/у машин, из Беларуси – 11,8%, Южной Кореи – 8,9%, Киргизии – 3,5%. И если из Армении в основном везут машины из других стран (часто транзитом), то из Южной Кореи чаще всего привозят машины местного производства, отмечают эксперты.

Более подробно об этом и ситуации на рынке в целом вы можете узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ