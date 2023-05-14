Сhevrolet снимет с производства свой первый электромобиль

Американский автоконцерн General Motors объявил о завершении производства в 2023 году электрического хэтчбека Chevrolet Bolt.

Как пишет портал Motor.ru, первый в истории марки электромобиль, оснащенный с 200-сильным электромотором и батареей емкостью 60 кВт-ч, появился на американском рынке в 2016 году с базовой ценой в 36,6 тыс. долларов и стремился стать массовым. В Chevrolet верили, что доступный электрокар необходим бренду, даже несмотря на то, что с продажи каждого экземпляра автопроизводитель терял от 8 до 10 тыс. долларов. Однако электрокары Tesla казались американцам привлекательнее, и по объемам продаж Bolt уступал Tesla Model 3.

В 2021-м году Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией с приставкой EUV (Electric Utility Vehicle). Емкость батареи к тому моменту возросла до 65 кВт-ч, а запас хода увеличился с изначальных 370 км до 416 км (у кросс-версии он составлял 402 км). Bolt EUV отличился тем, что стал первым электрокаром Chevrolet, получившим передовой автопилот Super Cruise второго уровня автономности, прежде доступный только для моделей Cadillac.

В начале 2023 года Bolt EV/Bolt EUV установил новый квартальный рекорд продаж за все время присутствия модели на рынке: 19,7 тыс. единиц. Спрос на электрокар возрос во многом благодаря федеральным налоговым льготам в размере 7,5 тыс. долларов. Тем не менее, жизненный цикл модели подходит к концу.

В настоящее время GM делает ставку на более современные модели – электрические версии Equinox, Blazer и Silverado. Согласно производственному плану компании, за первую половину 2023 года будет выпущено 50 тыс. электромобилей.

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Фото: Chevrolet