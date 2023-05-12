Продажи новых электромобилей в апреле выросли в 5 раз

По итогам апреля 2023 года объем реализации новых электромобилей в нашей стране составил 861 экземпляр, что является рекордным показателем. Такие данные* были озвучены в ходе прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка».

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в нынешнем году продажи электрокаров от месяца к месяцу растут. При этом, если сравнивать результат апреля с тем, что был год назад (в апреле 2022-го было 180 шт.), то он оказывается почти в 5 раз больше. Помимо эффекта низкой базы, сказывается и появление новых игроков в этом сегменте рынка, таких как Evolute, Skywell, Volyah, «Москвич».

Так, отечественный Evolute в апреле вошел в тройку лидеров среди брендов – за месяц было реализовано 187 таких электромобилей. Он немного уступает немецкому Volkswagen (198 шт.), который в итоге стал лидером. А замкнула ТОП-3 американская Tesla (123 шт.). Таким образом, на долю этих трех марок приходится почти 60% всех проданных электрокаров в апреле. Впрочем, стоит отметить, что Evolute реализует свои модели официально, а Volkswagen и Tesla – нет.

В модельном рейтинге первые пять позиций тоже занимают представители этих брендов, а именно: Volkswagen ID.4 (119 шт.), Evolute i-PRO (95 шт.), Evolute i-JOY (92 шт.), Tesla Model Y (75 шт.) и Volkswagen ID.6 (70 шт.).

Что касается четырех месяцев 2023 года, то за этот период в России было продано 2472 новых электромобиля – в 2,5 раза больше, чем в январе – апреле прошлого года. И тут пальму первенства делят между собой Evolute и Volkswagen – объем реализации каждой из этих марок составил 552 единицы.

Более подробно узнать о ситуации на авторынке РФ можно из видеозаписи трансляции онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», которая доступна здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ