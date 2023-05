Changan анонсировал новый кроссовер для России

Компания Changan анонсировала в России очередную новинку, о чем свидетельствует появившийся на официальном российском сайте марки силуэт кроссовера с пометкой «Скоро». При этом название модели и ее технические характеристики не приводятся. Однако в купеобразном силуэте угадывается молодежный UNI-T, пишет портал «Китайские автомобили».

Среднеразмерный кроссовер UNI-T по своей стилистике сильно напоминает «старший» UNI-K, но имеет более скромные габариты: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1545 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. То есть по размерам он должен конкурировать с Haval Jolion или Chery Tiggo 7 PRO.

По предварительным данным, Changan UNI-T будет предложен на российском рынке в четырех комплектациях. При этом одна, топовая, вероятно, будет относиться уже к «новому» модельному году, а это значит, что она получит ряд малозаметных изменений экстерьера и новый салон с «подросшим» моноблоком управления и двухспицевым рулевым колесом. Вне зависимости от комплектации, под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в сочетании с «роботом» 7DCT.

Как ранее стало известно, китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Так, согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седаны Eado PLUS, Alsvin и Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку.

Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.

Фото: Changan