За 4 месяца в России было продано почти 315 тысяч автотранспортных средств

В январе – апреле 2023 года объем реализации новой автомобильной техники в нашей стране составил 314,5 тыс. штук – на 12% ниже, чем за 4 месяца прошлого года. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года».

Около 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам прошедших месяцев в РФ было продано 246,9 тыс. новых легковых автомобилей – на 15% меньше, чем за тот же период 2022 года. Отрицательная динамика коснулась и легкой коммерческой техники (LCV), объем реализации которой составил 23,5 тыс. единиц (-27%).

А вот в двух других сегментах наблюдается рыночный рост. Если объем продаж новых автобусов в январе – апреле увеличился на 19% (до 5,5 тыс. шт.), то грузовиков – на 40% (до 38,6 тыс. шт.).

Также стоит отметить, что от месяца к месяцу в 2023 году продажи транспортных средств во всех сегментах росли.

Что еще произошло на российском авторынке за это время? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года», трансляция которого доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ