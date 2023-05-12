В России появился кроссовер Dongfeng Aeolus Haoji за 2,99 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Dongfeng Aeolus Haoji, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляется 2 млн 990 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 204 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Кроссовер Dongfeng Aeolus Haoji имеет следующие габариты: 4720 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1702 мм в высоту при колесной базе 2825 мм. В основе модели лежит модульная платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая разработана на «тележке» CMP концерна Stellantis.

Интерьер автомобиля отличает футуристичная передняя панель с единым кластером «приборки» и мультимедийной системы. Перед ней – усеченный двухспицевый руль, а ниже размещена еще она узкая панель с сенсорным блоком управления климат-контролем.

Фото: www.autohome.com.cn