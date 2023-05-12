Сборка электромобиля «Атом» начнется в середине 2025 года

АО «Кама» (проект Сергея Когогина и Рубена Варданяна) 11 мая представило первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Сборка новинки в РФ намечена на конец 2024 года, а к середине 2025 года компания намерена перейти к серийному выпуску и запустить массовые продажи, рассказал гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк. Но площадка для производства в РФ еще не определена – рассматривается в том числе бывший завод Ford в Набережных Челнах, при этом компания уже обдумывает запуск сборки и в других странах, в том числе в Китае, пишет газета «Коммерсант».

Автомобиль получил единый внешний вид и размерность для всех версий, что, по оценкам аналитиков, поможет сократить расходы при производстве. «Атом» будет представлен в четырех модификациях: одноместная Delivery (аналоги – LADA Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (Volkswagen id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (Volkswagen id3, BYD D1) и пятиместная Family (Volkswagen id3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. Все модификации будут оснащаться передним приводом и получат систему рекуперации. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АО «Кама»