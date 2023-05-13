Российский авторынок в апреле 2023 года вернулся в пятерку европейских лидеров

Автомобильный рынок России, который в апреле 2023 года вернулся к росту, впервые с начала года поднялся на пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 202 947 машин (+12,6%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 132 990 единиц (+16,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший показатель продаж за апрель с 2021 года, однако по сравнению с допандемийным 2019 годом он все еще на 17% ниже. Третий результат показала Франция – 132 509 проданных автомобилей (+21,9%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 125 805 машин (+29,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокий рост обусловлен, прежде всего, эффектом «низкой базы», а также действием мер по субсидированию покупки экологически чистых автомобилей.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых машин в России по итогам апреля составил 75 622 единицы (рост в 2,7 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в апреле увеличился на 8,2% и составил 74 749 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), темпы роста продаж заметно замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, когда компании по аренде автомобилей обновляли свои парки перед наплывом туристов в пасхальные каникулы.

А что происходит с рынком коммерческой техники в РФ? Об этом расскажут эксперты в ходе форума автобизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая. Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно тут: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ