Продажи седельных тягачей из Китая выросли в 100 раз

По итогам четырех месяцев 2023 года в России было реализовано 10,5 тыс. новых седельных тягачей – на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

При этом на долю тягачей из Китая пришлось 66% от общего объема реализации, что составляет почти 7 тыс. единиц. И это в 100 раз превышает результат годичной давности (68 шт.). Основная причина столь резкого роста – появление новых игроков из КНР на рынке грузовых автомобилей РФ. Так, за прошедшие четыре месяца было продано 4,5 тыс. седельных тягачей марки SITRAK (43% от всего количества). Между тем, год назад их еще не было на нашем рынке. То же самое относится к продукции Foton (948 шт.) и Dongfeng (453 шт.). Вместе с тем, весьма существенно выросла реализация седельных тягачей Shacman/Shaanxi (в 31 раз до 902 шт.).

А вот продажи отечественной техники в этом сегменте, напротив, снизились. У KAMAZ падение составило 46% (до 1,7 тыс. шт.), у Ural – 54% (до 112 шт.). Кроме них, сократились объемы реализации европейских и американских тягачей – в диапазоне от 34% до 87%. С другой стороны, нельзя не отметить рост продаж белорусского MAZ (в 2,5 раза до 715 шт.).

Такая трансформация рынка седельных тягачей связана с уходом ведущих иностранных брендов из России (вследствие санкционной политики), когда освободившуюся нишу заняли компании из КНР. Также нельзя забывать, что в прошлом году российские автопроизводители испытывали проблемы с комплектующими, что тоже ускорило приход «китайцев». Кроме этого, рынок тягачей в нашей стране растет еще и благодаря увеличению грузооборота автотранспорта внутри страны, в том числе за счет импортозамещения перевозок.

Более детально ситуацию на рынке коммерческой техники обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: SITRAK