Эксперты объяснили низкую долю китайских брендов на рынке LCV

В отличие от сегмента грузовых машин, где китайские производители уже заняли более половины российского рынка, заменив ушедшие марки «большой семерки», в структуре продаж LCV доля «китайцев» очень мала (на уровне 2%).

По словам директора департамента автомобилей с пробегом и коммерческой техники ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, на российский рынок LCV китайские бренды пока не пришли, хотя в ближайшее время и эта ниша будет занята ими в том числе. Например, активно развиваются бренды JAC и Forland, и в дальнейшем таких игроков по линии LCV будет всё больше. Изначально, китайские производители зашли с тяжелой техникой из-за высокой маржинальности. Сейчас постепенно будут заняты те ниши, в которых есть спрос, но маржинальность может быть меньше.

«Конечно, в КНР есть LCV, например, таких марок как Wuling, Changan, Foton, которые могли бы заменить европейские и корейские бренды. Однако, чтобы конкурировать с отечественными марками ГАЗ и УАЗ, им необходимо, во-первых, создать в РФ масштабные торгово-сервисные сети, провести локализацию производства и обеспечить бесперебойную поставку запчастей (по примеру ушедшей компании Ford), а, во-вторых, выполнить адаптацию своих машин под российские условия. Я думаю, что им невыгодно и неинтересно этим заниматься из-за малых размеров российского рынка LCV: в 2021 году рынок РФ был максимальным – 144 тыс. авто, а рынок Китая – 3,3 млн машин. На данный момент только компания «СОЛЛЕРС» всерьез пытается адаптировать продукцию марки JAC для российского рынка LCV», – комментирует заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков отмечает, что традиционно доля китайских игроков на рынке LCV минимальна, поскольку потребности клиента низкого и среднего ценового сегмента полностью закрыты отечественными заводами. Однако потенциально с восстановлением экономики и ростом емкости рынка легкой коммерческой техники будет расти и интерес новых азиатских игроков к данному сегменту.

Подробнее о перспективах рынка коммерческих автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту», подготовленной в преддверии форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве.

Фото: Foton