Автозавод «Урал» прогнозирует рост рынка тяжелых грузовиков до 8% в 2023 году

Базовый сценарий прогноза АЗ «Урал» на 2023 год предполагает рост продаж тяжелых грузовиков (полной массой свыше 12 т) на 7 - 8% до уровня 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что основными факторами развития данного сегмента рынка станут увеличение объемов в строительной отрасли, адаптация к новым маршрутам грузоперевозок, стабилизация экономики.

«По нашим данным, регистрации новых тяжелых грузовиков (полной массой свыше 12 т) в 2022 году снизились на 7%. При этом изменение структуры было разнонаправленным – регистрации тягачей снизились на 44%, регистрации самосвалов увеличились на 59%. В первом квартале 2023 года рост регистраций обусловлен в значительной части тягачами (отложенный спрос 2022 года) и самосвалами (увеличение финансирования и объемов строительства)», – комментируют в пресс-службе АЗ «Урал».

По оценкам маркетологов завода, отложенный спрос на рынке тяжелых грузовиков по итогам четырех месяцев текущего года сохраняется (но сократился примерно в 2 раза по сравнению с январем 2023-го). Прогнозируется, что до конца года он будет закрыт.

«Дефицит поставок грузовиков будет компенсирован за счет увеличения объемов производства отечественных производителей (на текущий момент практически решены вопросы по локализации и расширению производственных мощностей, из-за которых были проблемы производства в 2022 году). Доля иностранных игроков по грузовикам в основном будет зависеть от курса валют и возможностей производства отечественных автопроизводителей. На рынке тяжелых грузовиков потенциал китайских брендов в 2023 году оцениваем в диапазоне доли рынка 35-45% (при курсе юаня 11-12 руб.). Изменения возможны при их производстве и локализации в РФ. Новых крупных иностранных игроков в сегментах тяжелых грузовиков не ожидается в 2023 году (кто планировал, те уже вышли на российский рынок в прошлом году)», – рассказали в пресс-службе АЗ «Урал».

Подробнее о перспективах рынка коммерческих автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту», подготовленной в преддверии форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве.

Фото: АЗ «Урал»



