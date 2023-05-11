Бренд SWM расширит модельный ряд в России

Китайский бренд SWM планирует расширение модельного ряда в России в 2024 – 2025 годах. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по развитию SWM Евгений Завьялов, отметив, что вектор развития модельного ряда будет выбираться в зависимости от тенденций на рынке РФ.

На первом этапе модельная линейка SWM в России будет включать три кроссовера: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. Производство этих моделей уже стартовало на калининградском заводе «Автотор», а официальный старт продаж автомобилей SWM на российском рынке намечен на 31 мая.

По словам Евгения Завьялова, планируется выйти на продажу 2 тыс. автомобилей SWM в месяц, однако это будет зависеть от развития ситуации на автомобильном рынке РФ. При этом он отметил, что ограничений по количеству производства автомобилей нет – на «Автоторе» готовы обеспечить производственные мощности, а поставщик готов предоставить комплектующие для SWM производства автомобилей в соответствии с планами дистрибьютора.

Напомним, эксклюзивным дистрибьютором автомобильного бренда SWM в России назначена ГК «Обухов». Компания уже подписала более 40 дилерских соглашений во всех крупных городах и к концу 2023 года планирует расширить дилерскую сеть до 50 партнеров по всей территории страны. Как заявил Евгений Завьялов, в следующем году планируется не расширять дилерскую сеть SWM, а работать над увеличением уровня продаж конкретных дилерских центров, что необходимо для ведения прибыльного бизнеса партнеров.

Фото: SWM