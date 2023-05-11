«АВТОСТАТ Оперативка»: что происходило на авторынке в апреле?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к онлайн-эфиру «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года» выявили ряд интересных фактов, которые имели место в прошлом месяце.

Помимо взрывного роста (примерно в 3 раза) рынка новых легковых автомобилей, вызванного эффектом низкой базы, некоторые его участники все-таки продемонстрировали отрицательную динамику. Так, «в минусе» оказались корейские и многие европейские бренды. А вот японские и американские марки показали рост.

Также продолжают расти продажи у российских и китайских автопроизводителей. Если у первых объемы реализации легковых машин в апреле увеличились почти в 4 раза, то у вторых – практически в 10 раз. Естественно, что на этом фоне доля рынка отечественных марок выросла с 25% (в апреле 2022-го) до 35% (в апреле 2023-го), а у «китайцев» – с 12,5% до 44%.

Что еще происходило на авторынке в апреле? Об этом вы узнаете в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года», который состоится уже завтра, 12 мая, в 10-00 по московскому времени.

Вы еще успеваете зарегистрироваться на мероприятие – для этого всего лишь нужно пройти по ссылке: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ