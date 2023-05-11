КАМАЗ реализовал тысячу флагманских грузовиков поколения К5 с начала года

С начала января по состоянию на 10 мая 2023 года КАМАЗ реализовал 1 тысячу флагманских грузовиков поколения К5. Как отмечается, несмотря на последствия санкционного давления – прекращение поставок комплектующих из ряда стран, завод не остановил производство флагманского семейства: до рестарта производства этой модели на новой компонентной базе ежемесячно с конвейера сходило по 150 автомобилей с индексом 54901. В их производстве были использованы автокомпоненты из складских запасов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Параллельно в течение 2022 года специалисты компании работали над локализацией импортных комплектующих, была проведена большая работа с альтернативными российскими поставщиками и поставщиками из дружественных стран по замещению более двух тысяч позиций. В результате в феврале 2023 года на автомобильном заводе было запущено серийное производство автомобилей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В настоящий момент с конвейера ежедневно сходит более 30 таких тягачей. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Более детально ситуацию на рынке грузовиков обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

Фото: КАМАЗ