Haval расширяет постгарантийное обслуживание автомобилей в России

Компания Haval запустила программу постгарантийного обслуживания в России. Теперь после окончания действия гарантии на автомобиль сроком 36 месяцев предоставляется постгарантийная сервисная поддержка без дополнительных расходов в течение 24 месяцев или по достижении пробега в 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Программа сервисной поддержки постгарантийного обслуживания распространяется на модели Haval, произведенные с начала 2023 года, за исключением Haval H9 и автомобилей GWM (Poer, Poer KingKong, Wingle 7). Притом срок гарантии на автоматическую трансмиссию Haval F7/F7x остается прежним – 5 лет или 200 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Как отмечается, программа не является продлением или заменой действующей гарантии и представляет дополнительный продукт, который покрывает стоимость работ и запасных частей при замене дорогостоящих деталей и агрегатов на автомобилях по истечении гарантии. В рамках программы владельцы автомобиля Haval могут рассчитывать на замену или ремонт таких элементов, как двигатель, трансмиссия, рулевое управление, система безопасности, блоки управления и тормозная система без дополнительных расходов.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области.

Между тем, ранее китайский автоконцерн Great Wall Motor анонсировал продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Haval M6, который появится у дилеров летом 2023 года. Новинка будет доступна с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. (202 Нм), который агрегатируется с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной. Привод у модели исключительно передний. Новый кроссовер прошел зимнюю адаптацию и готов к российским условиям эксплуатации: основные элементы кузова и колесные арки покрыты специальной антикоррозийной краской, а передние сидения оборудованы функцией обогрева.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать здесь.

Фото: Haval