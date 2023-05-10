Рассекречен гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO e+, который появится в России

В свежем каталоге китайского министерства промышленности появилась информация о новой гибридной версии кроссовера Chery Tiggo 7 PRO. Именно такую модель компания планирует представить на российском рынке осенью 2023 года.

Как пишет портал «Китайские автомобили», гибридный Chery Tiggo 7 PRO e+ построен на базе актуального для России Tiggo 7 PRO Max, который поступил в продажу в январе этого года. Из основных внешних отличий у гибридного кроссовера можно отметить обновленную решетку радиатора, совершенно новый передний бампер с дополнительными световыми элементами и зарядный порт на правом переднем крыле.

Габариты подзаряжаемого кроссовера составляют 4500 х 1842 х 1746 мм при колесной базе 2670 мм. В состав гибридной силовой установки входит бензиновый 1,5-литровый двигатель SQRE4T15C с турбонаддувом мощностью 156 л.с. Максимальная скорость Chery Tiggo 7 PRO e+ составляет 188 км/ч.

Напомним, ранее компания Chery начала прием предзаказов в России на гибридный семиместный кроссовер Tiggo 8 PRO e+. Предзаказ осуществляется на официальном сайте марки без авансового платежа. Официальный старт продаж Tiggo 8 PRO e+ будет объявлен до конца мая, в ходе которого будет анонсирована его цена.

Фото: Министерство промышленности КНР