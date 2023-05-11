Седаны BAIC U5 Plus появились у российских дилеров

Седаны BAIC U5 Plus начали появляться у российских дилеров марки, хотя официальный старт продаж модели еще не объявлен. За автомобили в комплектации Luxury просят 1 млн 829 тыс. 900 рублей, пишет «Российская газета».

Версия Luxury включает обивку сидений экокожей, ABS, ESP, помощь при трогании на подъеме, галогеновые фары, медиасистему с экраном 12,3 дюйма, магнитолу с 2 динамиками, камеру заднего вида, задние датчики парковки, обогрев и электропривод боковых зеркал (включая складывание), две подушки безопасности, кондиционер, цифровой щиток приборов, 16-дюймовые литые колеса. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновым двигатель мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором.

Седан BAIC U5 Plus имеет следующие габариты: 4660 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1480 мм в высоту при колесной базе 2670 мм. Дорожный просвет составляет 155 мм. Спереди установлены стойки McPherson, сзади – полузависимая «балка», все тормоза дисковые. Под капотом автомобиля атмосферный двигатель 1,5 литра (113 л.с., 142 Нм), который можно заправлять бензином АИ-92. На выбор - пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Напомним, ранее у российских дилеров также появился кроссовер BAIC X35, который доступен пока только с механической коробкой передач по цене от 1 млн 698 тыс. 900 рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. В целом по итогам 2023 года на «Автоторе» планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников.

Фото: Major