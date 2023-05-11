«Москвич» запускает собственную программу автокредитования

Автомобильный завод «Москвич» 15 мая запускает финансовые программы для своих клиентов. В настоящий момент уже определены банки-партнеры, совместно с которыми будут запущены программы автокредитования, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Совместно с банками-партнерами мы прорабатываем различные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах», – заявил генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Напомним, ранее «Москвич» запустил акцию на приобретение своих автомобилей по программе трейд-ин. Согласно ее условиям, в мае при покупке кроссовера «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT выгода клиента составит 100 тыс. рублей.

Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в апреле на российском рынке было продано 473 автомобиля «Москвич», что на 26% выше показателя за предыдущий месяц (375 шт.). Всего с начала года российские дилеры «Москвич» реализовали 934 машины.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»