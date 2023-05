Changan анонсировал два новых седана для России

Компания Changan анонсировала в России две новинки, о чем свидетельствуют силуэты автомобилей с пометкой «Скоро», появившиеся на официальном российском сайте марки. При этом названия моделей и их технические характеристики не приводятся. Однако в силуэтах угадываются седаны Alsvin и Eado Plus, пишет портал «Китайские автомобили».

Автомобиль Changan Alsvin (Yuexiang в Китае) имеет следующие габариты: 4390 в длину, 1725 в ширину и 1468 мм в высоту при колесной базе 2535 мм. Получается, что со своими размерам он может смело претендовать на нишу Hyundai Solaris. По предварительным данным, автомобиль будет доступен в России с безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 107 л.с., который работает в сочетании с 5-диапазонной роботизированной коробкой DCT с двойным «мокрым» сцеплением.

Что же касается второго автомобиля, то это более крупный седан Changan Eado Plus, чьи габариты составляют: 4730 х 1820 х 1505 мм при колесной базе 2700 мм. Таким образом, он немного крупнее, чем актуальные Hyundai Elantra или Skoda Octavia, но уступает в размерах Volkswagen Passat. Ля российского рынка также предусмотрен только один агрегат – объемом 1,4 л и мощностью 160 л.с. Работает двигатель исключительно с 7-диапазонной роботизированной КПП с двойным «мокрым» сцеплением.

Как ранее стало известно, китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Так, согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седаны Eado PLUS, Alsvin и Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку.

Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.

Фото: Changan