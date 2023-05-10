Российские банки в апреле 2023 года выдали рекордный объем автокредитов за 10 лет

В апреле 2023 года российские банки одобрили физлицам 77 тыс. автокредитов на 109,5 млрд рублей, следует из данных аналитической компании Frank RG.

Как пишет «РБК», объем ссуд, выданных на покупку машин, не только превысил докризисный максимум – 100,1 млрд рублей, достигнутый в апреле 2021 года, – но и оказался рекордным за все время наблюдений, с конца 2013 года. По сравнению с мартом автокредитование увеличилось на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении. Выдачи в этом сегменте растут повышенными темпами второй месяц подряд: в марте относительно февраля их объем подскочил на 21%, а количество – на 14%. Одновременно увеличивается средний размер автокредита: в апреле показатель достиг 1,42 млн рублей, преодолев максимум февраля 2022 года (1,4 млн руб.), зафиксированный на пике кризиса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам апреля составил 75622 единицы, что на в 2,7 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. С начала года в России было реализовано 246914 легковых машины – на 15,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

По словам директора розничных продаж АГ «АВИЛОН» Рената Тюктеева, на динамике цен на рынке новых автомобилей сказывается рост курса валют к рублю. Мгновенное изменение стоимости происходит на автомобили, поставляемые по параллельному импорту. В прошлом месяце такие предложения подорожали более чем на 10%. Модели автомобильных брендов – преимущественно китайских, которые официально представлены в России, поднимаются в цене не так резко: как правило, производители сглаживают колебания за счет собственных финансовых ресурсов, в апреле подорожание произошло в диапазоне 2-3%. В дальнейшем прайсы будут повышаться, к тому же рынок не перестанет испытывать дефицит автомобилей.

«Рынок новых автомобилей начинает постепенное восстановление, но еще рано говорить о полном восстановлении в кратчайшей перспективе. Апрель 2023 года значительно отличается от аналогичного месяца прошлого года, когда рынок демонстрировал резкое падение, а цены находились на крайне высоком уровне. В апреле этого года дилеры увеличили объемы продаж автомобилей, закупленных через официальных китайских импортеров. Второй причиной роста явился новый виток развития собственного импорта машин», – комментирует эксперт.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ