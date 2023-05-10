«Ростех» передал свои акции в АВТОВАЗе в пользу ФГУП «НАМИ»

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АО «АВТОВАЗ», сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации. Речь идет о передаче 32,3% в «Лада Авто Холдинг» – совместном предприятии, контролирующим АВТОВАЗ – в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», следует из данных ЕГРЮЛ. По словам источников в отрасли, данное решение вызвано тем, что наличие среди владельцев АВТОВАЗа госкорпорации под санкциями мешало заводу заказывать компоненты за рубежом.

СП «Лада Авто Холдинг» было зарегистрировано в конце 2021 года, по сути это был перевод актива, контролирующего АВТОВАЗ, в российскую юрисдикцию. До этого компания контролировалась через голландское СП Alliance Rostec Auto B.V., который владели «Ростех» (32,3%) и Renault (67,7%).

После начала СВО французский автоконцерн принял решение уйти из РФ: доля в АВТОВАЗе была передана ФГУП «НАМИ», а завод в Москве – правительству столицы. Таким образом, теперь ФГУП «НАМИ» стало 100% владельцем АВТОВАЗа. При этом Renault имеет опцион на обратный выкуп своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Стоит отметить, что подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме на фоне ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Помимо контролирующей доли Renault в АВТОВАЗе институт ранее также консолидировал активы японских концернов Nissan и Toyota, включая их петербургские автозаводы. НАМИ также принадлежат 63,5% долей проекта люксовых автомобилей Aurus (ООО «Аурус»).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», бывший завод Nissan в России, который в феврале 2023-го был куплен у ФГУП «НАМИ» АВТОВАЗом, будет переименован в «ЛАДА Санкт-Петербург». Производство автомобилей на этом предприятии начнется в июне 2023 года. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны. До конца года с конвейера сойдут 10 тыс. машин, а в последующие два года объемы производства увеличатся до 30 тыс. автомобилей в год. По неофициальным данным, первой моделью питерской сборки станет среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, который является перелицованной версией китайского FAW Bestune T77.

Фото: АВТОВАЗ