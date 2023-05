Кроссоверы BAIC X35 начали поступать к российским дилерам китайской марки. Пока появились только машины с механической коробкой передач по цене от 1 млн 698 тыс. 900 рублей, пишет «Российская газета». Автомобили с вариатором (от 1 млн 750 тыс. руб.) ожидаются у дилеров с 15 мая.

Для BAIC X35 будет доступно два бензиновых двигателя: 1,5-литровый «атмосферник» (116 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также турбомотор того же объема (150 л.с.) в паре с вариатором, привод – только передний. В штатное оснащение BAIC X35 входят ABS, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с 4 громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колеса.

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. В целом по итогам 2023 года на «Автоторе» планируется выпустить до 30 тыс. автомобилей BAIC.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников.

Фото: BAIC