Hyundai показала самый дешевый кроссовер Exter

Компания Hyundai открыла прием заказов на новый кроссовер Exter, который этим летом поступит в продажу на индийском рынке. В будущем новинка может появиться и в других азиатских странах, однако выпускать «бюджетник» планируется только в Индии.

Как пишет портал Motor.ru, Hyundai Exter станет самым дешевым кроссовером марки в Индии, отобрав это звание у обновленного Venue со стартовой ценой 750 тыс. рупий (эквивалент 710 тыс. рублей по текущему курсу). Ожидается, что Exter будет стоить на 20% дешевле. Основными конкурентами модели станут новый Citroen C3 (от 702 тыс. рупий) и Tata Punch (от 611 тыс. рупий).

По технике Hyundai Exter длиной 3,8 метра окажется унифицирован с малолитражными моделями i10 Nios и Aura. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель, который может работать на бензине или газе. На выбор покупателей предложены 5-ступенчатая «механика» и роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Новинка будет доступна в пяти уровнях оснащения, при этом богатых комплектаций не предусмотрено: в частности, только у топ-версии появится медиасистема с функцией выхода в интернет.

Фото: Hyundai