АВТОВАЗ и ГАЗ возобновили производство после майских каникул | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ и ГАЗ возобновили производство после майских каникул

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АВТОВАЗ и ГАЗ возобновили производство после майских каникул

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АВТОВАЗ и Горьковский автозавод сегодня возобновили производство автомобилей после майских каникул и планового корпоративного отпуска, который проходил со 2 по 5 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службах предприятий.

Напомним, ранее из-за срыва поставок ряда комплектующих АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Полный список автодилеров по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствопростоиgazlada

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