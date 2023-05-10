Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России за первую неделю мая

С 1 по 7 мая 2023 года в нашей стране было реализовано 18 267 новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В модельном рейтинге первенство по-прежнему сохраняет отечественная LADA Granta, а вот среди иномарок лидер поменялся.

Так, по итогам первой недели мая (18-я в году) самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 1 142 экземпляра. По этому показателю он уступает лишь «Гранте» (4 324 шт.).

На третьем месте в общем зачете расположился внедорожник LADA Niva Travel с результатом 904 реализованных автомобиля. Четвертая позиция рейтинга принадлежит кроссоверу Geely Coolray (853 шт.), пятая – Chery Tiggo 7 PRO Max (834 шт.).

Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (722 шт.), который был самой популярной иномаркой в последнюю неделю апреля, на этот раз утратил свой титул. На седьмой строчке оказался внедорожник LADA Niva Legend (643 шт.), на восьмой – кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max (308 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 попали и два купе-кроссовера – Haval F7x и Geely Tugella (289 и 285 шт. соответственно).

12 мая состоится очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которого мы подробно расскажем об итогах авторынка в апреле. Зарегистрироваться на это мероприятие можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ