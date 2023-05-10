«АВТОСТАТ Оперативка»: подробные итоги апреля подведем 12 мая

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги апреля 2023 года) пройдет 12 мая, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этой онлайн-встречи эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» планируют поделиться ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в апреле нынешнего года. В частности, будут рассмотрены итоги продаж как по легковым, так и по коммерческим автомобилям, как по новым, так и по машинам с пробегом.

За счет низкой базы прошлого периода в апреле рынок продемонстрировал значительный рост, причем во всех сегментах. Напомним, что реализация новых легковых автомобилей в прошлом месяце выросла в 2,7 раза (к апрелю 2022-го), LCV – в 1,5 раза, грузовиков – в 2,2 раза, автобусов – в 1,6 раза. Впрочем, итоги продаж за 4 месяца пока не позволяют судить о том, что рынок восстановился…

О том, когда это может произойти, расскажут наши спикеры – Сергей Целиков и Сергей Удалов. Помимо этого, они поведают о ситуации в сфере автокредитования и импорта – картина по данным направлениям автобизнеса тоже заметно меняется. Отдельный блок заявленной тематики будет посвящен ценам на авторынке – анализу того, что с ними происходит сейчас. Также вы сможете задать дополнительные вопросы экспертам в нашем чате.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ