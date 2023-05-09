Более 1 миллиона легковых автомобилей в России – старше 35 лет

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 1 млн 114 тыс. легковых машин, чей возраст превышает 35 лет (на 1 января 2023 года). Таким образом, на долю автомобилей, произведенных раньше 1988 года, приходится 2,5% от общего количества.

Порядка 60% таких машин относится к марке LADA, что составляет 649 тыс. единиц. На втором месте в этом рейтинге располагается японская Toyota (153,2 тыс. единиц), которая занимает примерно седьмую часть автопарка «35+». В ТОП-5 здесь также попадают «Москвич» (44,6 тыс. шт.), Nissan (42,6 тыс. шт.) и Audi (38,5 тыс. шт.).

Среди моделей, находящихся в возрасте старше 35 лет, первые три позиции закономерно принадлежат «ладам», а именно: «шестерке» (доля – 15,6%), «копейке» (15,5%) и «Ниве» (7,9%). Как видно, на них приходится около 40% таких автомобилей.

В региональном рейтинге «35+» первенствует Приморский край, в котором сосредоточено 12,1% данного парка. За ним следует Иркутская область с долей 5,1%. Чуть меньше эти показатели у Краснодарского и Алтайского краев (4,3% и 4,1%). Замыкает пятерку регионов-лидеров по числу зарегистрированных машин старше 35 лет Калининградская область (3,8%).

Более подробная информация о состоянии российского автопарка содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ