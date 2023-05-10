Белорусский авторынок в апреле 2023 года вырос более чем в 2 раза

Белорусский авторынок в апреле составил 1 440 машин, что более чем в 2 раза выше показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2023 года в республике было реализовано 4 343 новых легковых автомобиля, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Безусловным лидером продаж в этой республике остается Geely, реализовавшая с начала года 3 218 автомобилей. На втором месте идет российская марка LADA с показателем 371 проданная машина. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 257 автомобилей.

Как отмечают в БАА, значительный скачок продаж наблюдается у бренда Geely – это связано как с наличием достаточного количества автомобилей в дилерских центрах и расширением модельного ряда, так и с привлекательным предложением по финансированию покупки. Также стоит отметить активное появление других, ранее не представленных на белорусском рынке, китайских марок, например, EXEED, FAW, Skywell, которые приходят на смену европейским брендам и позволяют поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей.

Фото: ООО «Ардера»