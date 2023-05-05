Продажи новых грузовиков в апреле увеличились более чем вдвое

По итогам апреля 2023 года в России было реализовано 11,8 тыс. новых грузовых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Это на 5% больше, чем в марте, и в 2,2 раза превышает показатель апреля 2022-го. Столь резкий прирост связан с низкой сравнительной базой прошлого периода.

Свыше половины (56%) всех проданных в прошлом месяце грузовиков пришлось на китайские бренды, что составляет 6,6 тыс. единиц. Между тем, год назад (в апреле 2022-го) их доля была равна 18,4%.

Отечественным брендам принадлежит 34% от общего количества, т.е. 4 тыс. реализованных машин. А год назад этот показатель составлял 59%.

Таким образом, суммарная доля китайских и российских грузовиков в апреле достигла 90% от общего объема продаж, а остальные участники рынка занимают лишь 10%.

Несмотря на лидерство «китайцев», среди марок по-прежнему первенствует отечественный KAMAZ, доля которого в апреле составила почти 26%. А вот модельный рейтинг возглавляет китайский грузовик SITRAK C7H с долей 17,5%. Подробная информация об итогах продаж новых грузовых автомобилей в разрезе марок и моделей за апрель и 4 месяца 2023 года содержится здесь.

Более детально о ситуации на рынке коммерческого транспорта, его главных трендах и прогнозах на ближайшие месяцы поговорим в рамках форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая. Подробную информацию об этом можно получить по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman