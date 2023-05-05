Chery Tiggo 7 PRO Max получил новую стартовую версию

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, который поступил в продажу в январе 2023 года, получил новую базовую комплектацию Elite. Она снизила его стартовый ценник на 130 тыс. рублей – до 2 млн 759 тыс. 900 рублей.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, комплектация Elite включает в себя кожаную отделку сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику, задние датчики парковки и камеру заднего вида, антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС), электрические усилитель рулевого управления и стояночный тормоз с функцией AutoHold, четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод двери багажника, систему дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), полноразмерное запасное колесо, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, aудиосистему c шестью музыкальными динамиками, три USB-разъема и др.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Производитель допускает использование бензина с 92 октановым числом.

Из внешних отличий кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max получил хромированную накладку, обрамляющую решетку радиатора, дизайн которой исполнен в стиле 3D-матрицы по принципу россыпи драгоценных камней, создающих оптический эффект мерцания от игры света и тени. LED-фары ближнего и дальнего света занимают максимально высокое положение на стыке решетки и капота, а передние светодиодные противотуманные фары обрели стильную T-образную форму. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, над которой расположилось буквенное обозначение марки кроссовера. Завершающим штрихом спортивного стиля Tiggo 7 PRO Max стали двойные патрубки выхлопной трубы.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Chery