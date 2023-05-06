Продажи новых автобусов в апреле 2023 года выросли на 62%

По итогам апреля в России было реализовано 1 323 новых автобуса – на 62% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

45% от этого количества пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в прошлом месяце объем продаж новых «пазиков» составил 594 единицы, что на 71% больше, чем в апреле 2022 года. Далее в рейтинге располагаются еще два российских бренда – LIAZ (185 шт.; рост в 2,9 раза) и NEFAZ (163 шт.; +46%). В ТОП-5 также попали китайский Yutong (96 шт.; рост в 2,4 раза) и отечественный Volgabus (73 шт.; -14%).

В отличие от марочного рейтинга отметку в 100 реализованных автобусов по итогам апреля 2023 года преодолели пять моделей. Первые две позиции здесь заняли представители Павловского автозавода – PAZ 3205 (252 шт.) и PAZ 3204 (222 шт.) На третьей строчке рейтинга расположился NEFAZ 5299 (163 шт.), а замыкают пятерку лидеров PAZ 4234 (118 шт.) и LIAZ 4292 (102 шт.).

Что касается суммарных итогов 4 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 5 479 новых автобусов. Это на 19% больше, чем в январе – апреле 2022-го.

Более детально итоги авторынка за апрель и 4 месяца 2023 года обсудим в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 12 апреля. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: nefaz.ru