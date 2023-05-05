ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля 2023 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля остается LADA Granta, на которой остановил свой выбор 18341 покупатель (рост в 8,4 раза). Лидером среди моделей SUV стал компактный кроссовер Geely Coolray, разошедшийся тиражом в 4154 экземпляра против 244 штук годом ранее. Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3777 машин (рост в 4,1 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Результат Haval Jolion составил 3528 единиц, тогда как в апреле 2022-го было реализовано 397 автомобилей этой модели. На компактном кроссовере Chery Tiggo 4 PRO остановили свой выбор 3447 покупателей. Внедорожник LADA Niva Legend нашел 2804 владельцев, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max был продан в количестве 2551 штуки, OMODA C5 – 2467 единиц. Спрос на купе-кроссовер Haval F7x увеличился в 5,6 раза до 1297 машин. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Geely Tugella с показателем 1275 автомобилей (рост в 6,9 раза).

Более детально итоги авторынка за апрель и 4 месяца 2023 года обсудим в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 12 апреля. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ