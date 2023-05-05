Стали известны комплектации кроссовера Livan X3 Pro для России

Компания Livan раскрыла технические характеристики и подробности о комплектации кроссовера X3 Pro, который станет первой моделью бренда на российском рынке. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, намеченному на май этого года.

Как пишет портал «Китайские автомобили», компактный кроссовер Livan X3 Pro имеет следующие габариты: 4005 в длину, 1760 в ширину и 1575 мм в высоту при колесной базе в 2480 мм. Объем багажника составляет 400 л.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. (142 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Задняя подвеска кроссовера полузависимая, на всех колесах дисковые тормоза. Дорожный просвет составляет 185 мм. Динамические показатели и данные по расходу топлива пока не раскрыты.

Ходовые огни светодиодные, однако основные фары тут галогеновые с линзованной оптикой. На крыше установлены рейлинги, а 16-дюймовые колесные диски – легкосплавные.

Что касается интерьера, руль имеет регулировку только по высоте, а водительское кресло – механический привод в шести направлениях. Сиденья отделаны перфорированной кожей. Панель приборов имеет цветной экран борткомпьютера диагональю 3,5 дюйма, при этом есть встроенный видеорегистратор и зеркало заднего вида с автозатемнением. Вместо климат-контроля – обычный кондиционер. Кроме того, компактный кроссовер получил люк с электроприводом.

В оснащение Livan X3 Pro, помимо прочего, входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, задние датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, датчик света и камера заднего вида с динамической разметкой.

В списке систем безопасности значатся антиблокировочная система с распределением тормозных усилий (ABS+EBD), антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS), системы экстренного торможения (EBA), помощи при подъемы на склоне и контроля давления в шинах. Есть фронтальные подушки безопасности и крепления для детских кресел Isofix.

В дальнейшем на российский рынок выйдут еще две модели от Livan – седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro. Это перелицованные автомобили Geely с двигателями внутреннего сгорания, поскольку аналогичных моделей в Китае у марки нет. В продаже у российских дилеров седан Livan S6 Pro и кроссовер X6 Pro должны появиться уже в июне.

Напомним, в августе 2020 года китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology, которая в настоящий момент продолжает вести деятельность по производству автомобилей и мототехники. При этом в январе 2022 года Lifan Technology и Geely Automobile создали компанию Ruilan Technology, которая специализируется непосредственно на производстве автомобилей, а за рубежом ее название звучит как Livan Technology.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».



Фото: Livan