АЕБ: российский авторынок в апреле 2023 года вырос на 71%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле увеличились на 70,6% до 48414 машин. По итогам четырех месяцев 2023 года российский авторынок составил 177034 автомобиля (-37,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам апреля составил 75622 единицы, что на в 2,7 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. С начала года в России было реализовано 246914 легковых машины – на 15,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 25288 этих автомобиля (рост в 4 раза). Среди иномарок самым популярным остается китайский бренд Chery, чей результат составил 9263 машины (рост в 8,1 раза). Третью строчку рейтинга продаж занимает Geely с показателем 7108 проданных автомобилей (рост в 11,4 раза).

Далее следует Haval, чьи модели выбрали 6829 покупателей (рост в 7 раз). Автомобили Kia разошлись в количестве 3433 экземпляров, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам апреля также вошли EXEED (3177 шт., рост в 6,3 раза), Hyundai (2748 шт., -4,5%), OMODA (2472 шт.), Toyota (1967 шт., +60,6%) и Changan (1489 шт., рост в 15,5 раза).

Более детально итоги авторынка за апрель и 4 месяца 2023 года обсудим в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 12 апреля. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ