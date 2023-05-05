Продажи новых LCV в апреле 2023 года выросли на 46%

За апрель в нашей стране было реализовано 7,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 45,6% меньше, чем в апреле 2022-го. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером в данном сегменте остался отечественный GAZ, которому принадлежит 61% от общего объема рынка. Так, в прошлом месяце в России было реализовано 4,4 тыс. легких коммерческих машин этой марки (в 2,2 раза больше, чем в апреле 2022-го). На втором месте расположился российский УАЗ (1,3 тыс. шт.; +26,1%), на третьем – отечественная LADA (376 шт.; -26,7%). В ТОП-5 по объемам продаж новых LCV за апрель нынешнего года попали еще новичок Sollers (254 шт.) и американский бренд Ford (191 шт.; -74,6%). Из оставшихся марок только две сумели перешагнуть отметку в 100 реализованных экземпляров – корейский Hyundai (182 шт.; +29,1%) и немецкий Mercedes-Benz (130 шт.; +83,1%).

О том, какие модели LCV были самыми продаваемыми в апреле, можно узнать здесь.

Более детально о ситуации на рынке коммерческого транспорта, о его главных трендах и прогнозах на ближайшие месяцы поговорим в рамках форума «ComAuto – 2023», который состоится 25 мая. Подробную информацию об этом можно получить по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ