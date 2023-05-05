Завод «Москвич» в апреле 2023 года увеличил продажи автомобилей

Завод «Москвич» в апреле 2023 года реализовал 969 автомобилей, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около 500 кроссоверов из этого количества уже встали на учет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, 513 автомобилей приобрели физлица, при этом 235 сделок прошли по специальной программе трейд-ин. Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним паркам составили 456 машин. В частности, кроссоверы «Москвич 3» появились в столичном каршеринге BelkaCar и уже доступны пользователям для аренды.

Стоит отметить, что в апреле автомобильный завод «Москвич» запустил главный конвейер, что обеспечит увеличение производительности цеха сборки более, чем в 2 раза и означает начало подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в апреле на российском рынке было продано 473 автомобиля «Москвич», что на 26% выше показателя за предыдущий месяц (375 шт.). Всего с начала года российские дилеры «Москвич» реализовали 934 машины.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «КЛЮЧАВТО»