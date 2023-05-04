Продажи пикапов в России увеличились в 1,5 раза

За четыре месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 4119 новых пикапов, что на 48% больше, чем год назад. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, отмечая, что рост продаж пикапов происходит на фоне падения всего рынка (-15%).

Самая большая доля на рынке новых пикапов принадлежит китайским брендам, которые по итогам января – апреля заняли 36% от общего объема реализации (год назад их доля была 10%). На втором месте в этом сегменте расположились «японцы» (сейчас – 28%, год назад – 55%). Российские производители тоже попали в ТОП-3 с долей 22% (год назад было 29%).

При этом, несмотря на серьезную китайскую «экспансию», самой популярной моделью на рынке пикапов остается российская. Так, УАЗ «Пикап» за четыре месяца нынешнего года был продан в количестве 916 единиц – с большим отрывом от ближайших конкурентов: Great Wall Poer (686 шт.) и Mitsubishi L200 (549 шт.).

Другие тренды на рынке пикапов и коммерческой техники подробно обсудим 25 мая на форуме «ComAuto – 2023» – в рамках деловой части программы Международной выставки коммерческого транспорта и технологий ComVex.

Вход на форум будет бесплатным, но от участников потребуется предварительная регистрация – для получения материалов конференции и прохода на выставку коммерческих автомобилей.

Организатор конференции – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» – готовит интереснейшую программу (она в процессе формирования) с приглашением ярких спикеров, привлечением актуальной и обширной статистики, с экспертными обзорами и прогнозами.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ