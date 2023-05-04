Geely Coolray в апреле 2023 года стал лидером рынка в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле 2023 года стал компактный кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце продажи этой модели составили 4154 автомобиля против 244 единиц годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, по объему реализации Geely Coolray уступает только легковому семейству LADA Granta.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 3777 машин (рост в 4,1 раза). Третий результат показал Haval Jolion – 3528 автомобилей, тогда как в апреле 2022-го он был реализован в количестве 397 штук. Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO разошелся тиражом 3447 экземпляров. Внедорожник LADA Niva Legend нашел 2804 владельца, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам апреля также вошли Chery Tiggo 7 PRO Max (2551 шт.), OMODA C5 (2467 шт.), Haval F7x (1297 шт., рост в 5,6 раза), Geely Tugella (1275 шт., рост в 6,9 раза) и EXEED LX (1097 шт., рост в 8,6 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely