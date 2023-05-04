«Автотор» начнет выпуск автомобилей новых брендов

Калининградский завод «Автотор» в ближайшие месяцы планирует начать производство автомобилей еще нескольких новых брендов. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что речь идет о новых моделях легковых и коммерческих автомобилей, однако названия марок не раскрыли.

Напомним, в этом году «Автотор» запустил производство автомобилей трех китайских брендов: BAIC, Kaiyi и SWM. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят седан Kaiyi E5, седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, а также три кроссовера марки SWM – среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Как заявили на «Автоторе», до конца года модельный ряд калининградской сборки увеличится с нынешних шести моделей до 14-ти. Это будут модели разных классов – от компактных автомобилей до минивэнов. Среди новинок, в частности, значатся кроссоверы Kaiyi X3/X3 Pro и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, внедорожник BAIC BJ40 Plus, а также электрические седан BAIC EU5 и кроссовер SWM G03F REEV.

Кроме того, на «Автоторе» приступили к реализации нескольких проектов по производству средне- и малотоннажных коммерческих автомобилей. По неофициальным данным, это могут быть, в частности, электрические грузовики Foton iBlue EV.

Всего в 2023 году на заводе планируют выпустить от 70 тыс. до 100 тыс. автомобилей в зависимости от ситуации на рынке.

Фото: «Автотор»