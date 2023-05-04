АВТОВАЗ в апреле 2023 года увеличил продажи в 3,3 раза

АВТОВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 27635 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 3,3 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 91875 машин, что на 50% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в апреле остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году в 7,7 раза и составила 19899 автомобилей. Как отмечается, это абсолютный рекорд продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3891 машина (рост в 3,2 раза). Внедорожник LADA Niva Legend выбрал 3391 покупатель – на 25,5% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в апреле начал продажи LADA Niva Travel KHL – специальной серии внедорожника для любителей хоккея, которая стала наиболее оснащенной версией этой модели. Кроме того, в продажу поступили автомобили LADA Granta с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., который доступен для всех типов кузова этой модели: седан, лифтбек и универсал Cross.

Фото: АВТОСТАТ