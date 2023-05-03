Петербургский завод Toyota перешел в управление концерна «Алмаз-Антей»

«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Саму производственную площадку японского производителя недавно выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ».

Как пишет газета «Ведомости», управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей. В частности, в 2024 году на этой площадке запланирован старт выпуска гражданского грузовика БАЗ-S36A11, разработанного в Инжиниринговом центре «Обуховского завода». С 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva.

Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен в апреле 2023 года. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов. Объем выпуска грузовиков БАЗ-S36A11 оценивается в 2 тыс. машин в год.

В свою очередь, электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В марте 2023-го предприятие перешло в госсобственность РФ через передачу подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Подробности сделки при этом не сообщаются. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Минпромторг РФ