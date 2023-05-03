Land Rover разделится на три отдельных бренда

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил о реструктуризации бизнеса и переименовании как материнской компании, так и марки Land Rover.

Как пишет газета «Коммерсант», концерн теперь официально называется JLR, а в его состав будут входить сразу четыре марки – бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery, которые выросли из моделей Land Rover.

В линейке моделей останутся флагманские Range Rover и Range Rover Sport, которые станут выпускаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрической силовой установкой. Модели Range Rover Velar, Range Rover Evoque и Discovery Sport будут трансформированы в электромобили, а существующий Defender останется в исходном виде.

Автомобили Jaguar также станут электромобилями, причем новинки будут позиционироваться как люксовые модели. Заявлены три премьеры, первой из которых должен стать некий «седан класса GT», а о двух других новинках данных нет.

В рамках развития бизнеса концерн JLR намерен вложить 15 млрд фунтов стерлингов в ближайшие пять лет в развитие электромобилей, системы автопилота, искусственный интеллект и прочие цифровые технологии. Компания, принадлежащая Tata Motors, намерена перепрофилировать завод в британском Хейлвуде на выпуск исключительно электромобилей. А поставки первой среднегабаритной модели с электродвигателем намечены на 2025 год.

Напомним, британский производитель впервые объявил о намерении перейти на выпуск электромобилей еще в 2021-м. Тогда компания пообещала, что к 2025 году все ее автомобили будут электрическими, и на эти цели будет выделяться по 2,5 млрд фунтов стерлингов. Однако в модельном ряду компании до сих пор есть только один электромобиль – SUV Jaguar I-Pace, выпущенный еще в 2018 году и производящийся Magna International в Австрии.

Фото: Land Rover