Ford завершил производство Mustang шестого поколения

Компания Ford завершила производство Mustang шестого поколения. Прощальное» купе серии S550, которое сошло с конвейера завода в Мичигане, окрашено в белый металлик Oxford White, а под его капотом расположен рядный четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 л (314 л.с.), сообщает портал Motor.ru.

Совсем скоро производство «Мустангов» будет перезапущено: на подходе фастбэки и кабриолеты следующего поколения S650, представленного прошлой осенью. Поставки новинки дилерам должны начаться уже летом, цены стартуют с 32,5 тыс. долларов, а самые оснащённые версии Dark Horse окажутся почти вдвое дороже.. Покупатели Ford Mustang седьмого поколения могут выбирать между турбомотором 2.3 EcoBoost и «атмосферником» 5.0 Coyote.

«Шестой» Ford Mustang был успешен по меркам сегмента: в 2021 году годовой тираж приблизился к отметке 70 тыс. штук, что позволило завоевать титул самого продаваемого спорткара в мире. Однако в прошлом году Mustang уступил по продажам Dodge Challenger (54,3 тыс. машин против 52,4 тыс. единиц), так что обновление семейства подоспело вовремя. Поскольку и Stellantis, и General Motors скоро завершат производство своих пони-каров, в Северной Америке у «Мустанга» не останется конкурентов.

Фото: Ford