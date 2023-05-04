Mercedes-Benz выпустил 500-тысячный внедорожник G-Class с ретродизайном

Компания Mercedes-Benz выпустила 500-тысячный внедорожник G-Сlass, который сошел с конвейера завода Magna Styer в австрийском Граце спустя 44 года после выхода модели на рынок.

Как пишет портал Motor.ru, дизайн юбилейного G-Class вдохновлен внедорожниками ранних лет. На кузов нанесена краска в классическом зеленом оттенке Agava Green – этот цвет стал одним из первых, доступных для модели. У него поворотники оригинальной формы, но они не красные, как у современного автомобиля, а оранжевые – как в 1970-80-х годах. Запасное колесо, вынесенное на пятую дверь, укрыто брезентовым чехлом. Интерьер оформлен с оглядкой на модель 280 GE: средняя часть кресел обтянута клетчатой тканью. Имеется и табличка с порядковым номером – 500 000.

Между тем, Mercedes-Benz продолжает работу над серийной версией электрического G-Class – EQG. Прототип EQG был представлен еще в 2021 году, а премьера «товарного» варианта ожидается в 2024-м. О грядущем батарейном внедорожнике известно, что он сохранит рамную архитектуру и неразрезной мост сзади, а силовая установка будет состоять из четырех электромоторов и батареи с анодом из нанокомпозитного кремния.

Также в начале 2023 года появились слухи, что у G-Class появится «младший брат» — компактный кроссовер, который унаследует брутальный дизайн оригинальной модели. По неофициальным данным, у новинки не будет технической общности с оригинальным рамным «Гелендевагеном»: основой послужит модульная платформа MMA для GLA, GLB и CLA следующих поколений.

Фото: Mercedes-Benz