В России стало почти на 200 дилеров LCV меньше

За последние три месяца в нашей стране заметно снизилось общее число дилеров* по продаже и обслуживанию легких коммерческих автомобилей (LCV). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям».

Если в январе 2023 года в России насчитывалось 1503 дилера LCV, то уже в апреле – 1316. То есть за прошедшие три месяца этот показатель сократился на 187. При этом эксперты агентства отмечают, что как раз в отчетном периоде количество дилеров LCV снизилось наиболее явно. Для сравнения: в апреле 2022-го оно составляло 1523, а за последующие девять месяцев (к январю 2023-го) уменьшилось лишь на 20.

Падение числа дилеров LCV в основном связано с уходом компании Renault с российского рынка, вследствие чего все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров. На 30 дилеров меньше стало у Hyundai, причем 29 из них теперь выполняют только функции сервиса. То же самое относится к Citroen (-14), Peugeot (-12) и Opel (-12).

Несмотря на общий негативный тренд, есть и те бренды, у которых прибавилось дилеров LCV. В первую очередь здесь стоит отметить новичка рынка – отечественный Sollers. За прошедшие три месяца у него стало на 10 дилерских центров больше. Китайский Foton пополнился четырьмя новыми дилерами, а российские ГАЗ и УАЗ – тремя и одним соответственно.

О том, что сегодня происходит на рынке коммерческой техники, расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе форума «ComAuto – 2023». Он пройдет 25 мая в рамках деловой части программы Международной выставки коммерческого транспорта и технологий ComVex. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на форум – по ссылке: comauto.autostat.ru.

* Без учета отдельных сервисных центров.

Фото: АВТОСТАТ